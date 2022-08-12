Москва, , 19:33 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что жители освобожденных территорий проникаются все большей любовью к России. Об этом 12 августа заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комбриг ДНР отметил, что сдвинуть фронт на запад в районе Запорожской АЭС достаточно проблемно по той причине, что линия фронта разделена широкой водной преградой.

«По Запорожской АЭС они бьют больше для того, чтобы пощекотать нервы. Плакаты «Россия здесь навсегда» дают о себе знать — народ в Запорожье всё больше начинает сотрудничать с Россией. И Украина тем самым пытается пощекотать нервы, показывая, что они могут бить по станции. Но станция же прилетит не только по нам, но и по пока еще их территории», — сказал Авидзба.

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