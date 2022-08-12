Монако, 12 августа 2022, 19:29 — REGNUM Французский футбольный клуб «Монако» объявил о продлении контракта с 25-летним бразильским фланговым защитником Кайо Энрике. Об этом 12 августа сообщается на официальном сайте «монегасков».
По информации источника, новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил пять желтых карточек.