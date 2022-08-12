Монако, , 19:29 — REGNUM Французский футбольный клуб «Монако» объявил о продлении контракта с 25-летним бразильским фланговым защитником Кайо Энрике. Об этом 12 августа сообщается на официальном сайте «монегасков».

Футбольный клуб «Монако»

По информации источника, новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил пять желтых карточек.