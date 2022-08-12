Ханты-Мансийск, 12 августа, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске на реке Иртыш погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Водоём

Трагедия произошла 11 августа. В речпорту Ханты-Мансийска 42-летний мужчина на глазах у знакомой разбежался, прыгнул в воду и не вынырнул. Спасатели полагают, что мужчину затянуло течением под рядом стоящий понтон.

Как отмечают спасатели, речной порт не предназначен для купания. Это акватория, предназначенная для движения судов.