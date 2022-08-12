Подгорица, 12 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в черногорском посёлке Медовина, передаёт 12 августа местное телевидение. Посёлок находится рядом с бывшей столицей республики — Цетине.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Стрельбу открыл местный житель 34 лет: сначала у него дома вспыхнул конфликт, после чего он начал стрелять по прохожим.

Известно, что погиб ребёнок. Кроме того, стрелок тяжело ранил полицейского. В ходе перестрелки с силовиками стрелок был убит.