Ярославль, , 19:24 — REGNUM В Ярославле пассажирам, пострадавшим в ДТП грузовика и рейсового автобуса, не понадобилась госпитализация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM при столкновении автобуса маршрута №2 и грузовика пострадали два человека. Одному пассажиру помощь была оказана на месте, второго доставили в больницу скорой медицинской помощи имени Соловьева. После проведенного в медучреждении осмотра женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным водитель автобуса мог не соблюдать дистанцию до едущего впереди грузовика, и из-за этого случилось столкновение. Хотя окончательно виновника аварии назовут в ГИБДД после разбора случившегося происшествия.

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