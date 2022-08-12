12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили, кто на самом деле отдаёт приказы украинским боевикам обстреливать Запорожскую АЭС.

Артур Савин, , 23:05 — REGNUM Заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию поступают из Великобритании и Соединённых Штатов Америки, в то время как киевский нацистский режим выступает лишь в качестве исполнителя, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 августа в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очень даже может быть, что приказы отдают англосаксы. Они же помешаны на химических атаках, и им плевать на мирных жителей любой страны. Ну и атом им не чужд», — отметила Татьяна С.

Многие пользователей указывает на то, что киевский режим является марионеткой в руках западных стран, поэтому обстрелы АЭС согласовываются на самом высоком уровне в Штатах и Великобритании.

«Зеленский без приказа из Вашингтона в туалет даже не ходит. Так что ничего удивительного, что Запад сам пытается устроить техногенную катастрофу на Украине», — считает Юрий П.

Марионетка. Зеленский

«Я уверена, что все приказы о том, чтобы бить по гражданским, нацистам отдают США. Поэтому обстрелы Запорожской АЭС — тоже дело рук американцев», — уверена Дарья Т.

Некоторые комментаторы подозревают, что в этом деле замешаны исключительно Соединённые Штаты, которых ядерная катастрофа в центре Европы не затронет, но зато нанесёт колоссальный ущерб их прямым геополитическим и экономическим конкурентам.

«Даже сомнений нет в том, что американцы, сидящие на другом континенте, кровно заинтересованы в ядерной катастрофе в Европе. Не им ведь нести на себе эти последствия», — подметил Алексей С.

Часть людей полагает, что украинские боевики могут и сами устраивать обстрелы АЭС, чтобы путём угроз выторговать для себя время и деньги.

«А я всё-таки думаю, что это бандеровцы сами, никого не спрашивая, атакуют ЗАЭС, чтобы путём вымогать у Европы помощь как военную, так и финансовую. Ещё во время Войны фашисты офигевали от бандеровских зверств!» — напоминает Людмила В.

«Многие ищут некий заговор, но на деле всё может быть куда более прозаичным. Нацисты постепенно лишаются западной помощи, Россия с успехом продвигается вглубь украинской территории. Эти факторы вынуждают киевский неонацистский режим искать пути для собственного спасения. Угроза ядерной катастрофы — серьёзный фактор, который невыгоден как Москве, так и Европе. Таким образом, Зеленский и его наркоманская компания планируют убить двух зайцев — и русских затормозить, и деньги с Запада вытрясти», — пишет Максим С.

Нашлись и те, кто уверены, что киевский режим сделал достаточно, чтобы центры принятия решений всё-таки были уничтожены.

«Почему до сих пор нет адекватного ответного удара по тем, кто отдаёт такие преступные приказы?» — интересуется Илья Л.

«Так, может, пора по Киеву в ответ бить? Прилетело в АЭС — полетело в Раду, к примеру! Или по резиденциям упоротого Зели!» — предлагает Андрей С.

Напомним, 12 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что приказы атаковать Запорожскую АЭС поступают из Великобритании и США, в то время как киевский нацистский режим выступает лишь в качестве исполнителя.