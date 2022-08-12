Тегеран, 12 августа, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Иран может рассмотреть предложение Европейского союза о возобновлении ядерной сделки от 2015 года при гарантиях выполнения ключевых требований Тегерана, сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

State.gov Нет ядерному оружию

7 августа Евросоюз предложил «окончательный» текст ядерной сделки после четырех дней непрямых переговоров между официальными лицами США и Ирана в Вене.

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что текст, на обсуждение которого ушло 15 месяцев, больше не может быть видоизменен. Он также сообщил, что ожидает окончательного решения от Ирана и США в течение «нескольких недель».