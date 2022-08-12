Москва, 12 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Запретом русского языка в школах и полным вытеснением его из использования в образовании на Украине киевский режим окончательно разрывает последний гуманитарный мост со всем миром и перечеркивает свою историю, считает депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Обложка словаря русского языка

«Поведение Зеленского и принимаемые им решения иначе как абсурдом не назовешь. Те программные позиции, о которых он говорил в самом начале — нужно остановить военный конфликт, наладить гуманитарные каналы — всё это полностью перечёркнуто решением лишить украинских детей русского языка», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

В истории он уже для всех останется клоуном из телешоу и лжецом, который борется с языком, культурой, историей и людьми, резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, заявил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев. В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета, в столице Украины в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива.