Челябинск, , 19:18 — REGNUM В Челябинске полиция задержала предпринимательницу, которая может быть причастна к обману не менее девяти человек. Об этом 12 августа информирует пресс-служба южноуральского главка МВД.

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Установлено, что 38-летняя дама предлагала клиентам услуги по бронированию жилья и авиабилетов и продавала сертификаты на авиаперелёты в города России. Размер ущерба пострадавшим превысил 250 тыс. рублей.

Оперативники полагают, что потерпевших может быть больше. Они просят пострадавших обратиться с заявлениями в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жалобы на эту женщину были опубликованы в СМИ. После этого полиция и Уральская транспортная прокуратура начали проверки.

Напомним, в Челябинской области растёт число случаев мошенничества.

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