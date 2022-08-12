Москва, , 19:33 — REGNUM Борис Чигирев, являющийся концертным директором Валерия Леонтьева, раскрыл причину, по которой музыкант перестал выступать. Об этом сообщило издание «Газета.ru» 12 августа.

Валерий Леонтьев Okras

По словам директора, отсутствие концертов певца связано с его возрастом и желанием «меньше работать». «Вообще лето мы стабильно отдыхаем и никакие планы не строим никогда. Раньше ездили на «Новую волну», но в этом году ее нет, а так он все лето отдыхает», — добавил Чигирев.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Валерий Леонтьев объяснил, почему переехал в США. Как признался певец, его переезд связан с чрезмерным вниманием поклонников.

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