Москва, 12 августа 2022, 19:33 — REGNUM Борис Чигирев, являющийся концертным директором Валерия Леонтьева, раскрыл причину, по которой музыкант перестал выступать. Об этом сообщило издание «Газета.ru» 12 августа.
По словам директора, отсутствие концертов певца связано с его возрастом и желанием «меньше работать». «Вообще лето мы стабильно отдыхаем и никакие планы не строим никогда. Раньше ездили на «Новую волну», но в этом году ее нет, а так он все лето отдыхает», — добавил Чигирев.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Валерий Леонтьев объяснил, почему переехал в США. Как признался певец, его переезд связан с чрезмерным вниманием поклонников.
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