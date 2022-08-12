Москва, 12 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Объём ВВП России за II квартале 2022 года сократился на 4% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 12 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Investprofit.info ВВП России

Согласно данным ведомства, на сокращение общего объёма ВВП за отчётный период повлияли, в частности, снижение оптового товарооборота на 15,3%, розничного товарооборота — на 9,8%. Пассажирооборот упал на 5,3%, грузооборот — на 2,9%.

Снижение показателей в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений составило 8,9%, в обрабатывающих производствах — 3,3%.

В Росстате уточняют, что предварительная оценка ВВП за II квартал 2022 года основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Первая оценка ВВП за отчётный период, включающая уточнённые данные, в том числе от министерств, ведомств и Банка России, будет представлена 9 сентября.