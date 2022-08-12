Вашингтон, 12 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Китайские официальные лица готовят встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом на полях саммитов G20 или АТЭС. Об этом пишет сегодня, 12 августа, газета Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

Напомним, что США и Китай находятся в конфронтационных отношениях. Власти США отчаянно пытаются сдержать растущую военно-экономическую мощь Китая любыми способами. Так, США развязали торговую войну против Китая, которая однако не принесла Вашингтону заметного успеха.

После этого Вашингтон перешел к военному давлению на Китай — был сформирован военный альянс AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Цель этого альянса — сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В последнее время существенно возросла напряженность вокруг острова Тайвань, который КНР считает своей территорией, но де-факто администрация острова независима от Пекина и пользуется покровительством США.