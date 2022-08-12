Нью-Йорк, США, , 19:18 — REGNUM В Нью-Йорке неизвестный мужчина совершил нападение на британского писателя иранского происхождения Салмана Рушди, которого руководство Ирана призвало убить в 1989 году из-за его произведений, сообщает 12 августа Reuters.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По свидетельствам очевидцев, мужчина бросился на сцену, когда Рушди выступал перед аудиторией в Институте Чаутаука. После этого нападавший был задержан. О состоянии Рушди на данный момент ничего не известно.

Напомним, что бывший верховный религиозный лидер Ирана Рухолла Мусави Хомейни в 1989 году «приговорил» писателя к смерти за богохульство в его четвертом романе «Сатанинские стихи». Однако позднее Иран отказался от данного призыва, и в последние годы Рушди жил открыто в Нью-Йорке.

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