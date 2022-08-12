Новосибирск, 12 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области численность населения на 1 января 2022 года составила 2780,3 тыс. человек. За год число жителей региона сократилось на 5,5 тыс. человек или на 0,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Правительство Новосибирской области Флаг Новосибирской области

Отмечается, что численность мужчин составила 1294,4 тыс., женщин — 1485,9 тыс. Мужское население области сократилось на 1,5 тыс. человек (на 0,1%), женское — на 4 тыс. человек (на 0,3%).

Численность городского населения — 2206,6 тыс. человек, сельского — 573,7 тыс. (79,4% и 20,6%). Горожан в 3,8 раза больше, чем сельчан.

«На начало 2022 года трудовая структура населения Новосибирской области сложилась следующим образом: 537 тыс. человек (19,3%) в возрасте моложе трудоспособного, 1592 тыс. человек (57,3%) — в трудоспособном и 651,3 тыс. человек (23,4%) — старше трудоспособного. В пенсионном возрасте находится каждый четвёртый житель области», — уточнил региональный орган статистики.

При этом коэффициент старости в регионе составляет 15,6% — это меньше, чем в среднем по России (16%), но выше среднего показателя по регионам Сибири (15%).