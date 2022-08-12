Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Если Россия расширит свои территории, присоединив «часть Украины», США не оставят это без ответа, сообщил 12 августа журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Затруднения у России, заявил американец, проявятся в новых антироссийских мерах США. К тому же это сделает туманными «перспективы дипломатического исхода» спецоперации.

Американский представитель заверил журналистов, что Штаты не призывают Киев бомбить территории, которые находятся «за пределами Украины».

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