Вашингтон, 12 августа, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Если Россия расширит свои территории, присоединив «часть Украины», США не оставят это без ответа, сообщил 12 августа журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Затруднения у России, заявил американец, проявятся в новых антироссийских мерах США. К тому же это сделает туманными «перспективы дипломатического исхода» спецоперации.

Американский представитель заверил журналистов, что Штаты не призывают Киев бомбить территории, которые находятся «за пределами Украины».