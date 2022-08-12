Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В штате Нью-Йорк совершено нападение на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Об этом сегодня, 12 августа, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что Рушди собирался прочитать лекцию в институте Чатокуа. В тот момент, когда перед собравшимися представляли Рушди, на сцену выскочил молодой человек и атаковал писателя ножом.

Нападавший был схвачен, но Рушди получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь.

Известно, что Рушди родился в Бомбее. Широкую известность он приобрёл после выхода в свет его романа «Сатанинские стихи» в 1988 году. Это произведение было осуждено рядом ведущих мусульманских богословов. Более того, иранский аятолла Хомейни проклял Рушди и заочно приговорил его к смерти.

В 2007 году писатель был возведен британской королевой Елизаветой II в рыцарское звание за заслуги в области литературы. В июле 2008 году он получил премию «Лучший Букер» за свой роман «Дети полуночи».