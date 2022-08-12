Пенза, 12 августа, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Выплаты контрактникам именных подразделений утверждены в Пензенской области. Соответствующее постановление 12 августа подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

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Согласно документу, военнослужащим по контракту именных подразделений назначена единовременная выплата в 300 тыс. рублей, из них половину военнослужащий получает при заключении контракта, оставшиеся 150 тыс. рублей — по истечении шести месяцев со дня заключения контракта либо при получении сведений о ранении, препятствующем дальнейшему прохождению службы.

Как уточнили в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, выплаты уже подготовили для 46 военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области участникам спецоперации и членам их семей компенсируют расходы на обучение детей, обеспечат бесплатное посещение секций при спортшколах олимпийского резерва и бассейнов, учреждений культуры. Соответствующие меры поддержки депутаты рассмотрели на внеочередной сессии регионального парламента.

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