Москва, 12 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. О расцвете неонацистской вакханалии в прибалтийских республиках заявила 12 августа официального представителя МИД РФ Мария Захарова в опубликованном заявлении.

Petri Krohn Чествование эсэсоцев в современной Эстонии

Российский дипломат привела в пример события в эстонском посёлке Синимяэ, где «состоялась очередная сходка бывших легионеров «Ваффен-СС» и прошли «исторические реконструкции» действий коллаборационистов.

Власти Эстонии готовят к восстановлению, отмечает Захарова, целый ряд памятников бывшим легионерам «Ваффен-СС», в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в посёлке Лихула.

Не лучше обстоят дела и в Латвии: в столице республики каждый год нацисты проводят эсэсовские марши. И при этом в Прибалтике сносят советские памятники.

Российский дипломат подчеркнула, что Москва видит за этой политикой Прибалтики интерес США и Европейского союза, которые «закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов».

Вероятно, Запад не против того, чтобы на ближних рубежах России сформировались новые, если вспомнить нынешнюю Украину, неонацистские государства.