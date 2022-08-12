Обь, Новосибирская область, 12 августа, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Из Новосибирска в зону спецоперации 12 августа отправились добровольцы, которые подписали контракт с вооруженными силами России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

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«Желаю вам беречься и вернуться живыми и здоровыми, а с другой стороны — не посрамить себя, регион и доказать, что сибиряки, как никто, готовы помочь Родине в самые сложные периоды её истории», — отметил губернатор региона Андрей Травников, побывавший в областном сборном пункте военного комиссариата в городе Обь.

Он уточнил, что новосибирцам будет выплачиваться ежеквартальное дополнительное довольствие от региона. Также за ними будут закреплены места работы, на которые они смогут вернуться после контрактной службы.