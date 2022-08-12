Москва, , 18:51 — REGNUM Освобождение населенного пункта Авдеевка будет происходить после предварительной подготовки с целью снижения потерь. Об этом 12 августа заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, позиции войск ДНР находятся в десяти минутах пешего движения от Авдеевки. Однако приступить к полноценному штурму этого населенного пункта целесообразно после того, как он будет взят в окружение.

«Десять минут пешком и будем у первых девятиэтажек в Авдеевке. Но мы ждем наших братьев. Чтобы противник не знал откуда мы пойдем», — сказал Авидзба.

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