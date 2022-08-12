Набережные Челны, Татария, , 18:51 — REGNUM Из города Набережные Челны 12 августа выехала автоколонна с гуманитарным грузом для военнослужащих РФ, выполняющих поставленные задачи в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Гуманитарный груз из Татарии Nabchelny.ru

Инициативу главы города Наиля Магдеева по отправке груза поддержали руководители организаций и местные предприятия. В итоге колонна из восьми «КамАЗов» отправилась в Ростов-на-Дону со слоганом «Вооруженным силам страны от города Набережные Челны».

В состав груза вошло 60 тонн муки, питьевая вода и необходимые в боевых условиях средства. Общий объем груза превысил 110 тонн.

ИА REGNUM напоминает, шесть фур с гуманитарной помощью общей массой 140 тонн доставили в марте из Татарии в Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле жителям Донбасса отправили еще более 100 тонн груза с товарами первой необходимости.

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