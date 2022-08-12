Прага, 12 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, снова начнутся поставки российской нефти по южной ветви «Дружбы», остановленные 9 августа Украиной, сообщает 12 августа ČTK.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Дружба»

Как сообщил словацкий оператор Transpetrol, нефть в Чехию пойдёт вечером 12 августа через Украину и Словакию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы с поставками нефти по южной ветви «Дружбы» создала Украина, пользуясь своим положением транзитёра.