Тамбов, 12 августа, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 12 августа врио главы администрации Тамбовщины Максим Егоров провёл открытый урок по истории региона для учителей Новоайдарского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональнлм управлении информационной политики.

Tambov. gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров

Открый урок состоялся на площадке Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина в посёлке Георгиевский. Максим Егоров рассказал педагогам из Новоайдарского района ЛНР об истории области и известных личностях, которые прославили губернию и внесли значительный вклад в развитие региона.

Отметим, что 11 августа в Державинском университете к занятиям по повышению квалификации приступил 21 учитель школы и преподаватель среднего профессионального образования Новоайдарского района ЛНР, шефство над которым взяла Тамбовская область. Педагоги вуза разработали специальные учебно-методические материалы и программы, соответствующие ФГОС и прошедшие экспертизу в академии Минпросвещения России.

Обучение рассчитано на 144 часа, часть из которых пройдет в дистанционном формате. После завершения программы повышения квалификации вуз продолжит методическое сопровождение педагогов из ЛНР.

«Я был в Новоайдарском районе, разговаривал с учителями, видел украинские учебники истории, которые построены не на научных знаниях, а на пропаганде и ненависти. В российских школах другой подход к преподаванию истории. Мы учим детей тому, что сила — в правде. И тому, как отделить правду от лжи, почему так важно знать историю и не пытаться её переписать в угоду сиюминутным интересам. Перед вами стоит сложная задача рассказать об этом вашим ученикам», — отметил Максим Егоров.