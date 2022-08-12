Лестер, Великобритания, 12 августа 2022, 18:24 — REGNUM Английский футбольный клуб «Лестер Сити» намерен предложить 35-летнему форварду Джейми Варди продлить контракт. Об этом 12 августа сообщает издание The Telegraph.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Действующий контракт Варди с «лисами» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Джейми Варди принял участие в 25 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
За «Лестер Сити» Джейми Варди выступает с 1 июля 2012 года после перехода из «Флитвуда» за 1,24 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в 5 миллионов евро.