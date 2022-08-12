Лестер, Великобритания, 12 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» намерен предложить 35-летнему форварду Джейми Варди продлить контракт. Об этом 12 августа сообщает издание The Telegraph.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Действующий контракт Варди с «лисами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Джейми Варди принял участие в 25 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Лестер Сити» Джейми Варди выступает с 1 июля 2012 года после перехода из «Флитвуда» за 1,24 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в 5 миллионов евро.