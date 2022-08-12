Казань, 12 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Татарии на протяжении последних трех недель отмечают подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

В ведомстве называют рост умеренным. За последние дни прирост заболеваемости составляет около 4%, тогда как в феврале 2022 года — 39%.

«Особенностью распространения инфекции в текущем году является легкое течение, преимущественно в форме острых респираторных вирусных инфекций, не требующих госпитализации», — цитирует сообщение ведомства «Татар-информ».

Чаще всего COVID-19 заболевают граждане в возрасте 65 лет и старше. В качестве профилактики им рекомендованы вакцинация и соблюдение масочного режима в общественных местах.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии по состоянию на 12 августа всего зарегистрировано 154 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 544 пациента, скончались 1997 человек.

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