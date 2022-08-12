Пятигорск, Ставропольский край, 12 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае все готово к старту работы ежегодного Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022». Его торжественное открытие состоится 13 августа в городе Пятигорске. В рамках форума будут проведены три смены, сообщили в пресс-службе форума.

Grozmer.ru/ Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук»

Первая носит название «Наши открытия». Она продлится с 13 по 20 августа и будет посвящена вопросам туризма, развитию межнациональных отношений, добровольчеству. Три направления смены названы: «Открывай новое», Открывай контакт», «Открывай сердца».

Вторая смена носит название «Наши смыслы». Она пройдет с 20 по 27 августа и связана с образованием, отсюда и её направления: «Обучай иначе», «Обучай равных», «Обучай вместе», «Обучай в поиске».

Еще одна смена станет цифровой, она пройдет с 22 по 26 августа. Направления её работы названы «Обновляй среду» и «Обновляй инструменты». Посвящена она будет работе в цифровом пространстве, безопасности в цифровом мире, применении медиа и digital как пространства для реализации и продвижения просветительских и образовательных проектов.