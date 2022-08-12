Пермский район, Пермский край, , 18:22 — REGNUM В Пермском районе Пермского края 12 августа произошло смертельное ДТП. Жертвой стал шестилетний ребёнок, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Велосипед ГУ МВД по Воронежской области

По данным полиции, на трассе Новые Ляды — Троица двигался автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» под управлением 47-летней женщины. При въезде в поселок Троица машина насмерть сбила мальчика, который следовал в попутном направлении по обочине на велосипеде.

Дошкольник резко перед близко идущем автомобиле выехал на проезжую часть, не убедившись в безопасности маневра.

Стоит отметить, с января по май 2022 года в Пермском крае отмечен рост числа ДТП с участие детей на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.