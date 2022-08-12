Уфа, 12 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве подписано между Башкирской республиканской гимназией-интернатом №1 им. Рами Гарипова и Петровской школой №22 им. М. М. Шаймуратова (Луганская Народная Республика). Об этом 12 августа сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Http://www.bryanskobl.ru Ремонт школы

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Сообщается, что документ был подписан в рамках республиканского августовского совещания, которой проходило в Уфе.

«Данный документ предполагает обмен передового педагогического опыта в сфере обучения и воспитания обучающихся сторон. Отдельное внимание уделено патриотическому воспитанию и проведению совместных мероприятий, посвящённых увековечению памяти Героя России, генерал-майора М. М. Шаймуратова», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на совещании глава БашкирииРадий Хабиров напомнил об укреплении взаимоотношений с Донбассом.

«В этом году мы приняли решение о том, что к 1 сентября приведём в порядок Петровскую школу № 22 имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова в Красном Луче Луганской Народной Республики», — напомнил он.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выбрали более 1,9 тысяч советников директоров школ по воспитанию.