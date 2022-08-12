12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Татьяна Стоянович, , 23:05 — REGNUM Конфликтный потенциал в Косово и Метохии в настоящее время несет абсолютно искусственный характер — если странам НАТО, прежде всего США и Великобритании, понадобится новый конфликт в южном сербской крае, он возникнет; если же он им не понадобится, никакого конфликта не будет. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что албанские сепаратисты планируют новые акции против сербов, проживающих на севере Косово. По его словам, под предлогом борьбы против криминала Приштина готовит ликвидацию сербов. Все это происходит в преддверии новой встречи Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, которая должна состояться 18 августа в Брюсселе.

«Здесь вопрос, в какой степени США и Великобритания воспринимают Сербию как «российского игрока» и понадобится ли им расширить поле конфликта с Украины дальше в Европу, создавая проблемы в первую очередь Германии и Франции», — рассказал Гайич.

Стеван Гайич Цитата из видео с канала Медиагруппа Патриот

Тем не менее, продолжил политолог, заявления президента Вучича о грядущем противостоянии в Косово и Метохии всегда настораживают, так как после таких заявлении обычно следуют какие-то большие уступки албанской стороне.

«Сначала президент Сербии обычно демонстрирует патриотизм, открывает очередной памятник средневековым сербским правителям, а потом передает электрораспределительную сеть в Косово и Метохии под контроль Албании. Однако Западу уже надоело, что Вучич обманывает своих «партнеров», пока они считают, только у них есть право полностью контролировать Балканы. Вучич понимает, что Запад для него уже не такой надежный гарант сохранения у власти», — сказал Гайич.

По словам эксперта, Александра Вучича в первую очередь нужно рассматривать как торговца, который желает получить максимум для себя. Он видит, что в контексте военных действий в Восточной Европе его положение уже не прежнее, рассказал Гайич.

Стеван Гайич Запад раньше позволял Вучичу быть самым ярым патриотом, русофилом и партнером Китая, пока с другой стороны он делал в Косово албанским сепаратистам всё новые и новые уступки. Вучич давал Западу то, что ему было нужно, а это была деградация сербской государственности. После того как началась спецоперация России на Украине, обстоятельства изменились и Запад уже не смотрит на Вучича прежними глазами. Особенно с учетом того, что с февраля 2022 года вся сербская общественность мобилизовалась и болеет за Россию, так как сербы воспринимают украинский конфликт прежде всего как сражение России с НАТО. Так как альянс в 1990-е годы прошлого века три раза воевал против сербов — против Республики Сербской, против Республики Сербской Краины и против СР Югославии, наша общественность смотрит на это как на реванш тех стран, которые Запад с конца «холодной войны» безапелляционно эксплуатирует.

Президент Сербии Александр Вучич Официальное интернет-представительство президента России

Поэтому, полагает Гайич, в настоящее время сербская и албанская общественность не заинтересованы в возникновении конфликта в Косово, и если до каких-то столкновений все-таки дойдет, то это произойдёт лишь в том случае, если Запад решит, что ему это нужно.

«Если Запад захочет конфликта, он его получит. Но сам факт встречи Александра Вучича и Альбина Курти 18 августа в Брюсселе — проблема для сербов, так как каждая такая встреча, которая происходила на фоне громких заявлений, заканчивалась крупными уступками сербской стороны, о которых мы узнавали в основном из албанской прессы. Если президент Вучич уже заранее готовит сербскую общественность к возможным потрясениям, тогда логично возникает вопрос, что он желает получить от этой встречи», — полагает Гайич.

По словам эксперта, роль посредника от ЕС в Брюсселе выполняет Мирослав Лайчак, который уже давно поддерживает позицию лишь одной из переговорных сторон — албанской.

«Сербия давно уже должна была поблагодарить Лайчака за его труд и сказать, что он уже не может быть посредником, так как он заявил ранее, что переговоры должны закончиться «взаимным признанием» Сербии и Косово», — подытожил Стеван Гайич.