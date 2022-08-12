Татьяна Стоянович, 12 августа 2022, 23:05 — REGNUM Конфликтный потенциал в Косово и Метохии в настоящее время несет абсолютно искусственный характер — если странам НАТО, прежде всего США и Великобритании, понадобится новый конфликт в южном сербской крае, он возникнет; если же он им не понадобится, никакого конфликта не будет. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что албанские сепаратисты планируют новые акции против сербов, проживающих на севере Косово. По его словам, под предлогом борьбы против криминала Приштина готовит ликвидацию сербов. Все это происходит в преддверии новой встречи Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, которая должна состояться 18 августа в Брюсселе.
«Здесь вопрос, в какой степени США и Великобритания воспринимают Сербию как «российского игрока» и понадобится ли им расширить поле конфликта с Украины дальше в Европу, создавая проблемы в первую очередь Германии и Франции», — рассказал Гайич.
Тем не менее, продолжил политолог, заявления президента Вучича о грядущем противостоянии в Косово и Метохии всегда настораживают, так как после таких заявлении обычно следуют какие-то большие уступки албанской стороне.
«Сначала президент Сербии обычно демонстрирует патриотизм, открывает очередной памятник средневековым сербским правителям, а потом передает электрораспределительную сеть в Косово и Метохии под контроль Албании. Однако Западу уже надоело, что Вучич обманывает своих «партнеров», пока они считают, только у них есть право полностью контролировать Балканы. Вучич понимает, что Запад для него уже не такой надежный гарант сохранения у власти», — сказал Гайич.
По словам эксперта, Александра Вучича в первую очередь нужно рассматривать как торговца, который желает получить максимум для себя. Он видит, что в контексте военных действий в Восточной Европе его положение уже не прежнее, рассказал Гайич.
Поэтому, полагает Гайич, в настоящее время сербская и албанская общественность не заинтересованы в возникновении конфликта в Косово, и если до каких-то столкновений все-таки дойдет, то это произойдёт лишь в том случае, если Запад решит, что ему это нужно.
«Если Запад захочет конфликта, он его получит. Но сам факт встречи Александра Вучича и Альбина Курти 18 августа в Брюсселе — проблема для сербов, так как каждая такая встреча, которая происходила на фоне громких заявлений, заканчивалась крупными уступками сербской стороны, о которых мы узнавали в основном из албанской прессы. Если президент Вучич уже заранее готовит сербскую общественность к возможным потрясениям, тогда логично возникает вопрос, что он желает получить от этой встречи», — полагает Гайич.
По словам эксперта, роль посредника от ЕС в Брюсселе выполняет Мирослав Лайчак, который уже давно поддерживает позицию лишь одной из переговорных сторон — албанской.
«Сербия давно уже должна была поблагодарить Лайчака за его труд и сказать, что он уже не может быть посредником, так как он заявил ранее, что переговоры должны закончиться «взаимным признанием» Сербии и Косово», — подытожил Стеван Гайич.