Ханты-Мансийск, , 18:12 — REGNUM Жительница Нефтеюганска (ХМАО) предстанет перед судом за истязание своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Цепь Hans

Установлено, что в период с февраля по май 2022 года 32-летняя обвиняемая, раздражаясь от непослушания семилетнего сына, обматывала ногу ребёнка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры. Ребёнок был лишён свободы, испытывал физическую боль и психические страдания.

Мать ребёнка обвиняют в незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницу Екатеринбурга будут судить за избиение до смерти собственного ребёнка.

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