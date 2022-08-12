Ханты-Мансийск, 12 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Жительница Нефтеюганска (ХМАО) предстанет перед судом за истязание своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Hans Цепь

Установлено, что в период с февраля по май 2022 года 32-летняя обвиняемая, раздражаясь от непослушания семилетнего сына, обматывала ногу ребёнка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры. Ребёнок был лишён свободы, испытывал физическую боль и психические страдания.

Мать ребёнка обвиняют в незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницу Екатеринбурга будут судить за избиение до смерти собственного ребёнка.