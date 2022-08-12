Бухарест, , 18:14 — REGNUM В Румынии отмечено снижение цен на основной для абсолютного большинства автовладельцев страны энергоноситель — бензин. Об этом 12 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Деньги за бензин Images Money

Согласно официальной информации, соответствующее удешевление составило в среднем 15%. Румынские власти настоятельно рекомендовали местным АЗС продавать бензин по «льготным тарифам».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве энергетики Румынии, ситуация связана с увеличением добычи нефти на румынских нефтяных платформах в Черном море.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии анонсировали очередное подорожание бензина