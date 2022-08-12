Власти Румынии советуют местным АЗС не задирать цены на бензин
Бухарест, 12 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Румынии отмечено снижение цен на основной для абсолютного большинства автовладельцев страны энергоноситель — бензин. Об этом 12 августа сообщает бухарестский информационный портал News. ro.
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Деньги за бензин
Согласно официальной информации, соответствующее удешевление составило в среднем 15%. Румынские власти настоятельно рекомендовали местным АЗС продавать бензин по «льготным тарифам».
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве энергетики Румынии, ситуация связана с увеличением добычи нефти на румынских нефтяных платформах в Черном море.