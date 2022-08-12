Москва, , 18:11 — REGNUM Политике Японии в ядерной области всегда была присуща двусмысленность и противоречивость, заявил 12 августа старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО МИД России Олег Парамонов на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

По мнению Парамонова, фактически единственным внутренним препятствием к официальному пересмотру позиции японских властей относительно ядерного оружия является холодное отношение к такой перспективе значительной части японского общества, но «толерантность» японцев к этому вопросу явно возрастает.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Российской Федерации.