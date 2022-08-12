Москва, 12 августа 2022, 18:10 — REGNUM На войне, как и в мирное время, главным преступлением следует считать ложь, написал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.
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«Пытаюсь понять, почему имеем промахи. Прихожу к выводу: причина — лживые доклады, выдуманные результаты», — отметил военкор.
Хорошие примеры можно найти в классической русской литературе, указывает Сладков:
«Давняя традиция» вешать начальству лапшу на уши по-прежнему в силе, полагает военкор.