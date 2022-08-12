Москва, , 18:10 — REGNUM На войне, как и в мирное время, главным преступлением следует считать ложь, написал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Пытаюсь понять, почему имеем промахи. Прихожу к выводу: причина — лживые доклады, выдуманные результаты», — отметил военкор.

Хорошие примеры можно найти в классической русской литературе, указывает Сладков:

«Помните повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат»? На вырубке леса в Чечне шальная пуля из ниоткуда попадает русскому солдату в живот. Доклад начальству: «Напала сотня горцев, в штыковой контратаке противник перебит, у нас один убитый солдат, пулей в живот»».

«Давняя традиция» вешать начальству лапшу на уши по-прежнему в силе, полагает военкор.