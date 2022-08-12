12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Наша задача до конца октября — начала ноября, когда должны будут пройти съезд КПК в Китае и выборы в Конгресс США, взять под полный контроль ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область и максимально продвинуться к Харькову, Днепропетровску, Одессе и Кривому Рогу.

Юрий Баранчик, , 19:00 — REGNUM В последнее время в экспертных кругах вновь актуализировалась тема нового железного занавеса между Россией и Западом, при том, как верно утверждают коллеги, сегодня железный занавес возводит Запад. Что хотелось бы сказать по этому поводу.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

1. Исторически стратегия железного занавеса (и экономические санкции, если вдуматься, тоже попадают под это определение) означает закрепление на рубеже. Так поступал Запад, когда пытался экономическими методами удушить молодую советскую республику. Так поступал СССР после Второй мировой войны, когда пытался закрепиться на новых рубежах в Восточной и Центральной Европе.

Закрепление на рубежах всегда означает, что после того как сторона — инициатор железного занавеса на новых рубежах закрепится, через некоторое время она начнет период нового расширения. И тут никаких иллюзий быть не может — следующим этапом для расширения Запада и НАТО может быть только территория России. Поэтому если мы хотим сохранить себя как цивилизацию, Россию как страну на карте мира, новая и полноценная война с США и НАТО неизбежна. СССР при Сталине точно также планировал расширять социалистическую систему на Запад, поглотив его целиком и полностью, но его смерть и волюнтаризм Хрущева разрушили эти планы.

2. Михаила Горбачёва необходимо судить. При жизни или посмертно — не важно. Для истории. Для будущих политиков, чтобы понимали, чем грозит подобного рода деятельность. Понимал он, не понимал, что делает, — не важно. Как говорится, незнание статей УК не освобождает от ответственности.

Михаил Горбачев

Что произошло с геополитическими границами в Европе в ретроспективе последних 40 лет? Запад хитростью, подкупом и т.д. сумел взломать советский железный занавес (линию фронта, если пользоваться военной терминологией), совершил геополитический прорыв и сумел серьёзно продвинуться на Восток, поглотив не только советскую зону влияния в Восточной и Центральной Европе, но и поглотив некоторые куски самого СССР (Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия). На других территориях СССР идёт ожесточённая борьба. И не Владимир Путин её начал.

Если вдуматься, то это то же самое, что мы бы взяли под себя всю Центральную и Южную Америку и ещё оторвали от США 10-15 штатов, которые ушли бы в нашу зону влияния. Мы в повседневной суете до конца просто не осознаём масштаб того поражения, которое потерпел СССР на рубеже 80-90 годов прошлого века.

Соответственно, несмотря на СВО (вроде как наступаем), всё равно мы сейчас находимся в стратегической обороне и проводим не удар, а контрудар, стремясь таким выпадом остановить наступление превосходящих сил противника. Поэтому М. Горбачева надо показательно судить. Для потомков. И этот суд станет для народа мощнейшим символом идеологического разворота из распада СССР и «благословенных» ельцинских 90-х. Из этого вытекает третье, главное.

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

3. Так как мы на самом деле осуществляем контрудар, то реально мы находимся в сценарии мятежа, ответной реакции, попытки сломать существующий порядок. Об этом я неоднократно писал (например, тут и тут).

Соответственно, логика победы здесь только одна — задержка с достижением целей мятежа, его расширения на другие провинции и территории рано или поздно приведёт к его подавлению. То есть любой мятеж должен осуществляться в логике революции: неожиданные сильные и резкие удары в ключевые точки существующей системы и взятие их под контроль.

Так как у нас революция геополитическая, то здесь сроки не дни и недели, а месяцы. И в этом плане, где СВО — только одна десятая часть мятежа, мы идём достаточно неплохо. Наша задача до конца октября — начала ноября, когда должны будут пройти съезд КПК в Китае и выборы в Конгресс США, взять под полный контроль ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область и максимально продвинуться к Харькову, Днепропетровску, Одессе и Кривому Рогу.

Ключевой этап настанет зимой, когда станет понятна устойчивость продовольственной и энергетической системы Запада (и особенно Европы) в условиях ответных контрсанкций России.

Юрий Баранчик @barantchik специально для Друида @wisedruidd