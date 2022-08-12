Москва, 12 августа, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Еще до Ялтинской конференции американские и британские военачальники стали всерьез задумываться о необходимости подготовки войны против СССР, пока тот ослаблен Второй мировой войной, заявил 12 августа научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

Флаг США

Мягков рассказал, что уже в ноябре 1945-го, спустя считанные месяцы после атомных бомбардировок Японией, объединенный комитет начальников штабов США высказывал необходимость выбрать 20 советских городов в качестве потенциальных целей для ядерных ударов, и именно с этого начиналась череда американских планов ядерной войны против СССР.

Также историк подчеркнул, что и в американских документах 50-х годов признавалось, что именно наступление СССР на Дальнем Востоке стало ключевым фактором, побудившим Японию к капитуляции. Исходя из этого положения американские военачальники и штабисты рассчитывали, помимо ядерных ударов, и на оккупацию СССР как необходимый фактор победы. Фактически в этих планах проектировалось тотальное уничтожение Советского Союза. И только испытание Советским Союзом в 1949 году атомной бомбой и достижение ядерного паритета в 70-х годах предотвратило ядерную войну против нашей страны.

В настоящее время же, подчеркивает Мягков, США выкинули договоренности о нераспространении ядерного оружия, разместив его на территории своих союзников и сателлитов, и фактически снижают порог применения ядерного оружия.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» прошёл 12 августа в Совете Федерации Российской Федерации.