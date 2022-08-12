Грозный, 12 августа, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Чечне открыт памятник Байсангуру Беноевскому. Он установлен в городе Грозном. Торжественное открытие памятника состоялось 11 августа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Чечня. Грозный

Он напомнил, что Байсангур Беноевский является «легендарным воином, вошедшим в историю благодаря своим славным подвигам». Ранее в его честь был назван один из районов города Грозного, до этого называвшийся Октябрьским. При этом, как подчеркнул Кадыров, предложение о переименовании района поддержала подавляющая часть горожан.

О Байсангуре Беноевском известно, что он был чеченским полководцем в XIX веке, командовавшим повстанческим отрядом в годы Кавказской войны. После сдачи в плен имама Шамиля он стал имамом Чечни. В республике его почитают как национального героя.