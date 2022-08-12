Манчестер, Великобритания, , 18:03 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что 37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может сыграть за «красных дьяволов» в матче второго тура Английской Премьер-лиги 2022/23 с «Брентфордом».

Криштиану Роналду (сс) Анна Нэсси soccer.ru

«У Криштиану была хорошая неделя тренировок, я думаю, он сыграет больше, чем полчаса. Мы посмотрим, готов ли он для стартового состава», — цитирует Эрика тен Хага пресс-служба «манкунианцев».

В прошлом сезоне Криштиану Роналду принял участие в 30 турах чемпионата Англии, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также португалец получил восемь желтых карточек.