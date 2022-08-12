Уфа, 12 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Свыше 1,9 тысяч советников директоров школ по воспитанию выбрали на конкурсной основе в Башкирии. Об этом 12 августа сообщил министр образования и науки БашкирииАйбулат Хажин на пленарном заседании республиканского совещания по образованию, которое прошло в Уфе.

Полина Андреевская ИА REGNUM Российский флаг на школьной линейке

Он напомнил, что в 2022 году во всех школах страны в рамках реализации проекта «Навигатор детства 2.0» была введена новая должность советников директоров по воспитанию.

Хажин сообщил, что в Башкирии были выбраны свыше 1,9 тысячи таких советников, которые будут помогать родителям и учителям координировать участие школьников в общественных проектах и движениях.

Министр сообщил, что советники директоров по воспитанию будут каждый месяц получать доплату в размере 15 тысяч рублей.

Хажин также напомнил, что в регионе был принят стандарт шаймуратовских классов.

«11 октября во время открытия памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы 82 класса пройдут церемонию посвящения в шаймуратовцы», — приводит пресс-служба администрации главы Башкирии его слова.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открылась выставка детских рисунков «Война глазами детей».