Москва, 12 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Капитан московского «Спартака» и защитник сборной России по футболу Георгий Джикия заявил, что готов сыграть в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Сочи».

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

«Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!», — цитирует Джикию издание «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сыграет с «Сочи» 14 августа. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

За «Спартак» Георгий Джикия выступает с 1 января 2017 года после перехода из пермского «Амкара» за 2,35 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.