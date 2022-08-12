Хельсинки, , 18:09 — REGNUM Идею о том, что Финляндия может отказаться строить в Россию высокоскоростную железнодорожную магистраль Itärata, власти республики не разделяют, передаёт 12 августа Yle.

Руководство Цитата из мф Вовка в Тридевятом царстве. Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР

Комментируя заявление, которое накануне, 11 августа, высказал министр торговли Финляндии Вилле Скиннари относительно отказа от ВСМ в направлении России «из-за Украины», в финском парламенте заявили, что он «высказал своё личное мнение, которое ни с кем не обсуждалось».

Возглавляющая комитет парламента Финляндии по транспорту и коммуникациям Суна Кюмяляйнен уточнила, что парламентарии ранее решили, что страна будет вкладывать деньги «в развитие автомобильных и железных дорог в восточной части страны», и не Скиннари отменять это решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скиннари внёс предложение прекратить разработку проекта Itärata на рассмотрение в правительство.

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