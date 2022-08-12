Москва, 12 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) опубликовала видео на сингл Wake up! Об этом сообщил телеканал «МУЗ-ТВ» 12 августа.

Цитата из интервью для Регины Тодоренко Певица Zivert

В ролике популярные артисты, в числе которых Дима Билан, Баста, Мот, Niletto и HammAli & Navai, прерывают рабочий день, чтобы начать танцевать. Zivert, в свою очередь, перемещается по самым известным местам Москвы, поддерживая общую атмосферу веселья.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певица Сюзанна даст эксклюзивный концерт в Москве 19 августа 2022 года. В рамках мероприятия артистка исполнит песни из ещё не вышедшей пластинки «Альтернатива».