Москва, , 17:55 — REGNUM Есть у Юрия Быкова такой фильм — «Завод». Не столь убедительно, как «Дурак» и «Жить», но весьма и весьма, надо сказать. О том, как заводы у народа забирали и забирают. То в кино, говорите? А в реальности лучше?

Отвечает Анастасия Степанова. Её текст «Как завод микроэлектроники продали за один рубль и что из этого вышло?» (Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3668004.html) остёр как лезвие вора. Это продолжение исследования того, что стало с зеленоградским заводом микроэлектроники «Ангстрем-Т». На него Минпромторг России делал ставки в стратегии электронной отрасли России до 2030 года, но кончилось всё довольно печально.

Итак, в арбитраже Москвы завершилось дело завода, тянувшееся с сентября 2020 года. И одному из старейших предприятий в сфере электроники (начало дел — год 1963) — АО «Ангстрем» отказали в удовлетворении иска к госкорпорации «ВЭБ. РФ» и компании с ограниченной ответственностью «Руника Инвестментс лимитед» с Кипра. Поясняем.

«Зимой 2019 года у завода микроэлектроники «Ангстрем-Т» начались проблемы — в суд от госкорпорации «ВЭБ. РФ» поступил финансовый иск на 15 млрд рублей (позднее сумму немного снизили). Это стало своего рода сигналом и для других кредиторов предприятия, выполнявшего инвестиционный проект по созданию «контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130−90 нм, с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм». И, чтобы не стать крайним в этих долговых разбирательствах, АО «Ангстрем», некогда участвовавшее в учреждении «Ангстрем-Т», обратилось в суд с иском о признании договора купли-продажи акций от 28 декабря 2018 года, заключенного кипрской компанией с «ВЭБ».

Суды, суды, долгие, беспощадные и наконец итог, который, надо отметить, ещё можно будет обжаловать. «В иске отказано». То есть, мы имеем «Ангстрем-Т» в качестве банкрота с многомиллиардными долгами и очередью из кредиторов, а «Ангстрем» — его поручитель по достаточно крупному кредиту. А тут, на секундочку, речь о полупроводниках, с которыми после санкционных дел история сложная. Так что делать?

Вот что заключает Степанова: «Ещё весной 2021 года имущественный комплекс завода «Ангстрем-Т» ушёл с торгов за 8,4 млрд рублей. Его собственником стала ООО «НМ-Тех» (производитель микроэлектронных компонентов, по которому ограничен доступ не только к владельцам, но и к данным руководителя). В базе «Контур. Фокус» учредителем «НМ-Тех», созданного в 2019 году, указана госкорпорация «ВЭБ», а сама компания числится под санкциями США и Швейцарии.

Выкуп имущественного комплекса компании-банкрота и создание на его базе нового производства под контролем государства — это неплохое решение вопроса в нынешних условиях. Вот только 2021 год ООО «НМ-Тех» закончила с чистым убытком в размере 2,5 млрд рублей. Не упустить бы и вторую компанию».