Омск, , 17:55 — REGNUM Есть угроза дальнейшего обрушения многоквартирного жилого дома в Омске, у которого обрушилась одна из стен. Об этом сегодня, 12 августа, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский.

«Да, есть. Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там все оцепили», — сказал Колодинский, отвечая на вопрос о возможном дальнейшем обрушении здания.

На данный момент завалы здания разбирают 47 человек, к ним на помощь направили ещё 75 специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома №53 на улице 20-го Партсъезда в Омске. По предварительным данным, пострадавших во время ЧП нет.