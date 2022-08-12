Омск, 12 августа 2022, 17:55 — REGNUM Есть угроза дальнейшего обрушения многоквартирного жилого дома в Омске, у которого обрушилась одна из стен. Об этом сегодня, 12 августа, заявил начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский.
На данный момент завалы здания разбирают 47 человек, к ним на помощь направили ещё 75 специалистов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома №53 на улице 20-го Партсъезда в Омске. По предварительным данным, пострадавших во время ЧП нет.