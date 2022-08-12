Ставрополь, 12 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Почти миллион рублей взятки получили трое полицейских в городе Ставрополе за невозбуждение уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств. Их арестовали и возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

A-r-e-s Взятка

Факт взяточничества установили сотрудники регионального управления ФСБ в октябре 2020 года. Стражи порядка получили от жителя города Пензы взятку в размере более 900 тысяч рублей за то, чтобы не проводить в отношении него уголовное преследование. Гражданин попался на незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Однако «заработать» безнаказанно теперь уже бывшим полицейским не удалось, их задержали и поместили под арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.