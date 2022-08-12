Саратов, 12 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. На улице Посадского в Волжском районе Саратова при взрыве газового баллона пострадал 70-летний мужчина. Об этом 12 августа сообщает служба спасения Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

О происшествии стало известно в 15:00 (местное время). Во время работ в подвальном помещении дома №88 взорвался газовый баллон. С ожогами 75% тела госпитализировали мужчину, передает «Взгляд-инфо». После взрыва огонь охватил помещение. Площадь пожара достигла 200 кв. метров.

ИА REGNUM ранее сообщало, вечером 7 августа в Тюмени произошла разгерметизация газового баллона с последующим горением. Два человека были госпитализированы с ожогами в тяжёлом состоянии.

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