Уфа, , 18:08 — REGNUM Важнейшей задачей, стоящей перед школами, является патриотическое воспитание молодежи. Об этом 12 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на пленарном заседании республиканского совещания по образованию, которое прошло в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что в 2022 году ключевой темой «августовского педсовета» является «Единое образовательное пространство в условиях глобальных (геополитических) вызовов».

Хабиров отметил, что предстоящий День знаний в 2022 году отличается от предыдущих.

«Мы перешли к новой парадигме развития школ в условиях столкновения разных идеологий и санкционного давления на нашу страну. Важнейшая задача, которую мы сегодня должны выполнять, — это патриотическое воспитание молодёжи. Опираясь на нашу историю, идеалы и нравственные устои, мы можем сами определять приоритеты школьного образования и обучать замечательных ребят», — приводит пресс-служба администрации главы Башкирии его слова.

Глава региона отметил, что многие молодые ребята сейчас выполняют задачи специальной военной операции.

«Так сложилось, что вчерашние школьники в эти дни защищают нашу Родину. Двум нашим парням — выпускникам уфимской и абзелиловской школ Максиму Серафимову и Тамерлану Ильгамову, выполнявшим задачи специальной военной операции, — посмертно присвоено звание Героя России. Многие выпускники школ Башкирии становятся настоящими героями», — напомнил Хабиров.

Он попросил глав муниципалитетов уделить серьезное внимание работе по увековечиванию памяти защитников Отечества, которые отдали жизнь за свою страну.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Башкирии установили памятную доску защитнику Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии установили памятную доску защитнику Донбасса